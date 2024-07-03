Минкультуры направило региональным властям рекомендации по внешнему виду артистов для мероприятий с участием детей

Министерство культуры России направило региональным органам власти рекомендации к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях без возрастных ограничений.



Об этом в Telegram сообщила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.



Филатова отметила, что депутаты с пониманием относятся к обеспокоенности в отношении ряда творческих деятелей, действия которых получают широкий резонанс и могут вызвать отклик неравнодушных граждан.



«Солидарны с вашей позицией о том, что выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия. В этой связи Министерством культуры России в адрес региональных органов власти в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных муниципальных площадках без возрастных ограничений», — говорится в письме министра культуры России Ольги Любимовой, которое процитировала Филатова.



В документе указано, что приоритетом в деятельности министерства является реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, защите культуры и исторической памяти.









Фото: пресс-служба Минкультуры России