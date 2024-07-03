Участие в мероприятиях Года семьи приняли более 25 млн граждан

Участие в мероприятиях Года семьи за полгода приняли более 25 млн граждан.



Об этом говорилось на заседании организационного комитета по проведению в России Года семьи, объявленного президентом, передает пресс-служба Минкультуры России. На заседании обсуждались результаты работы за прошедшие 6 месяцев.



Сообщается, что за полгода проведено свыше 20 тысяч мероприятий, участниками которых стали более 25 млн человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на выставке-форуме «Россия» 4 июля будет представлен национальный проект «Семья».



Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о роли библиотек, музеев, кинематографа и творческих фестивалей в продвижении традиционных ценностей. Глава Минкультуры подчеркнула, что все мероприятия министерства ориентированы именно на поддержку семьи, популяризацию семейного образа жизни.



По итогам заседания Татьяна Голикова поручила собрать лучшие практики и реализовывать их на постоянной основе.









Фото: пресс-служба Минкультуры России