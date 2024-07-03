Стартовал конкурс для художников цифрового искусства «Час цифры»

В Новой Третьяковке стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства «Час цифры», передает пресс-служба проекта.



Проект стартовал на открытии выставки «Природа предмета. Современный дизайн и традиции».



«Час цифры» является первым в мире фестивалем цифрового искусства, итогом которого станет показ работ медиахудожников на digital-экранах городов-участников.



Свои работы художники могут присылать для пяти номинаций: «IT science-art», «Новые грани реальности», «Города будущего», «Вселенная киборгов», «Парки будущего», «Наследие в цифре».



Заявки на участие в смотре принимаются с 1 июля по 16 сентября. Работы финалистов запустят на экранах Москвы и городов России 4 октября, в «Ночь инноваций».









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