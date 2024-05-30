Губернатор Астраханской области выразил соболезнования родным Анастасии Заворотнюк

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк.



О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая.



«Сегодня ушла из жизни наша землячка, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью», — говорится в сообщении главы региона.



Игорь Бабушкин добавил, что Анастасия Заворотнюк была известна россиянам по ряду ролей в кино и сериалах. Мать актрисы, народная артистка РСФСР Валентина Заворотнюк работала в Астраханском ТЮЗе, ее отец был телережиссером.



«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким актрисы», — говорится в сообщении.



Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Широкую известность артистке принесла роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». Актриса снималась также в фильмах «Машенька», «Код апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время». Артистка с 1993 по 2004 год служила в Театре Олега Табакова, где сыграла в спектаклях «Страсти по Бумбарашу», «Обыкновенная история», «Билокси-Блюз» и других постановках.









Фото: Андрей Любимов / АГН Москва