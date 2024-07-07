Начался XIХ Международный кинофестиваль «В кругу семьи»

В концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле состоялось открытие XIХ Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи», сообщает «Культуромания».





В рамках открытия фестиваля зрителям представили китайскую комедию «Урок изо», режиссер Чжан Чжунхуа .





По словам президента фестиваля Александра Ковтунца, в этом году организаторы получили более 2 тысяч заявок из 118 стран. Комиссия отобрала 73 фильма из 33 стран. Зрители увидят полнометражные и короткометражные фильмы, а также ленты для детей.





Фестиваль продлится до 10 июля, в программе также запланированы интенсивы по актерскому мастерству, кинофорум, лекции, спектакли, тренинги и мастер-классы.









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