Фестиваль духовой музыки прошел в Петергофе

07.07.2024
Фестиваль духовой музыки «Музыкальный Петергоф», который состоялся в субботу в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф», собрал вместе около 300 музыкантов духовых оркестров Санкт-Петербурга, передает ТАСС.
Среди участников были Военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии, оркестр Михайловской военной артиллерийской академии, Преображенский духовой оркестр под управлением Евгения Лебедева, ансамбль Olympic Brass, сводный духовой оркестр Санкт-Петербургской детской школы искусств № 4 и городского Дворца творчества юных, духовой оркестр средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и другие коллективы.
Перед гала-концертом участники прошли музыкальным шествием по аллеям Нижнего парка и исполнили исторические марши, произведения XVIII и XIX веков, музыку из кинофильмов.
Сводный оркестр исполнил Марш Преображенского полка, «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра, «Вечернюю песню» Василия Соловьева-Седого и другие произведения. Затем коллективы выступили со своими программами.
Фестиваль духовой музыки организован Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» совместно с музеем-заповедником «Петергоф». Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры РФ, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Российского национального музея музыки и АНО «Центр развития социальных проектов».
Фото: Pixabay.com