Курская область планирует реставрацию двух культурных объектов до 2031 года

Курское правительство опубликовало информацию о намерении восстановить два исторических дома, относящихся к государственной собственности, передает ТАСС.





Эти объекты культурного наследия относятся к государственной собственности и находятся в неудовлетворительном состоянии, такие здания инвесторам можно арендовать по льготной ставке.





«Теперь такие объекты могут сдаваться в аренду за 1 рубль за 1 кв. м на срок до 49 лет. При этом арендатор обязуется отремонтировать здание. Заключен договор аренды в отношении объекта культурного наследия «Дом мещан Беньковских». По договору арендатор обязан в течение семи лет провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Также договор заключен в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.Ф. Безходарного», работы по сохранению которого предусмотрены до 2027 года включительно», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.





В настоящее время в регионе активно ведется реставрация 17 объектов культурного наследия, включая проекты, находящиеся на завершающем этапе. Один из самых амбициозных проектов — приспособление здания мужской классической гимназии XIX века под экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея. Планируется также продолжение археологических работ, направленных на сохранение памятника археологии «Курск Детинец, IX, X, XI–XII, XIV–XVII веков».





Среди завершенных проектов названы работы по восстановлению настенной живописи в церкви Троицы, построенной в XVII веке. Завершены работы по реставрации водяной мельницы в селе Красниково, а также зданий, в которых располагаются Курская центральная районная и городская больницы.









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