В Тульской области представлен музыкально-выставочный проект к 150-летию Елены Гнесиной

Музыкально-выставочный проект «Ей удалось объять необъятное», посвященный 150-летию Елены Гнесиной, открылся в музее земства и градостроительной истории в селе Крапивна Тульской области — филиале музея-усадьбы «Ясная Поляна», сообщает ТАСС.





Выставка представляет десять стендов с фотографиями, документами и личными вещами пианистки, композитора и педагога, охватывая ключевые моменты ее жизни и деятельности.





Анна Авдеева, хранитель фондов музея, отметила, что экспозиция охватывает различные аспекты жизни и творчества Елены Гнесиной, в том числе ее круг общения, который включал такие имена, как Рахманинов, Скрябин, королева Елизавета Баварская. Особое внимание уделено педагогической и благотворительной деятельности пианистки, а также истории создания учебных заведений Гнесиных на Поварской улице.





Отдельной темой экспозиции в музее в Крапивне стала деятельность Маргариты Риттих — основательницы и первого директора музея-квартиры Гнесиной, уроженки Крапивны. На основе ее воспоминаний «Моя Крапивна» в рамках открытия выставки для посетителей провели литературную пешеходную экскурсию по историческому центру Крапивны, а завершили день концертом студентов и педагогов Российской академии музыки имени Гнесиных.





Выставку позднее покажут в Чекалине Тульской области и поселке Полотняный Завод в Калужской области. Затем стенды будут экспонироваться на различных музыкальных площадках Москвы.









Фото: скриншот Youtube