В Ульяновске открылся музей наличников

07.07.2024
На территории Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» в Ульяновске создан первый в регионе музей наличников под открытым небом, передает ТАСС.
Музей «Наличники Симбирского-Ульяновского края» включает деревянные оконные обрамления из различных уголков Ульяновской области. Возраст самых старых экспонатов превышает 100 лет. Об этом сообщил автор проекта и директор АНО «Кластер творческих индустрий» Кирилл Валов.
В музее под открытым небом представлены 44 наличника. «Это самый большой в стране музей наличников. Коллекция уникальна тем, что мы охватили всю территорию области», — уточнил Валов.
К открытию музея приурочен первый фестиваль современного искусства и зодчества «Окна», который также открылся в Ульяновске 6 июля. В программе мероприятия — выступления фолк- и поп-исполнителей, мастер-классы по гончарному делу, рисованию, ткачеству.
В ремесленной ярмарке принимают участие 20 лучших мастеров со всего Поволжья. На территории фестиваля работают интерактивные площадки, тематические фотозоны, гастромаркет традиционной кухни и стритфуда.
Фото: Pixabay.com