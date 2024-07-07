Франция запретила экспорт пистолетов Наполеона за день до аукциона

Министерство культуры Франции признало два пистолета из коллекции Наполеона Бонапарта национальным достоянием и запретило их вывоз из страны. Соответствующий декрет был опубликован в официальном вестнике правительства республики, передает ТАСС.





«Лот, для которого запрашивается экспортный сертификат, представляет собой уникальный набор, содержащий два изящных пистолета и аксессуары к ним в ящике, — говорится в декрете. — Эта группа объектов представляет большой интерес для национального наследия с точки зрения истории и искусства и должна считаться национальным достоянием. Запрошен отказ от выдачи экспортного сертификата».





Решение было принято за день до запланированного аукциона, на котором ожидалась продажа этого уникального набора пистолетов и их аксессуаров. Оценочная стоимость лота в аукционном доме Osenat составляла 1,2–1,5 млн евро.





В декрете также отмечено, что пистолеты и их аксессуары, выполненные на заказ известным оружейником Луи Мареном Госсе в начале XIX века, представляют особый интерес для национального наследия Франции в историческом и художественном аспектах. Они будут оставаться на территории страны и не могут быть вывезены без специального разрешения властей.





Этот набор оружия, состоящий из двух пистолетов с уникальными характеристиками, как считается, был приобретен Наполеоном в период, когда он находился в состоянии депрессии после поражения и подписания Фонтенблоского договора. Специалисты отмечают, что один из пистолетов имел особую историю использования, связанную с попыткой самоубийства императора.









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