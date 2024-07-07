Франция запретила экспорт пистолетов Наполеона за день до аукциона

Франция запретила экспорт пистолетов Наполеона за день до аукциона

07.07.2024

Министерство культуры Франции признало два пистолета из коллекции Наполеона Бонапарта национальным достоянием и запретило их вывоз из страны. Соответствующий декрет был опубликован в официальном вестнике правительства республики, передает ТАСС.

«Лот, для которого запрашивается экспортный сертификат, представляет собой уникальный набор, содержащий два изящных пистолета и аксессуары к ним в ящике, — говорится в декрете. — Эта группа объектов представляет большой интерес для национального наследия с точки зрения истории и искусства и должна считаться национальным достоянием. Запрошен отказ от выдачи экспортного сертификата».

Решение было принято за день до запланированного аукциона, на котором ожидалась продажа этого уникального набора пистолетов и их аксессуаров. Оценочная стоимость лота в аукционном доме Osenat составляла 1,2–1,5 млн евро.

В декрете также отмечено, что пистолеты и их аксессуары, выполненные на заказ известным оружейником Луи Мареном Госсе в начале XIX века, представляют особый интерес для национального наследия Франции в историческом и художественном аспектах. Они будут оставаться на территории страны и не могут быть вывезены без специального разрешения властей.

Этот набор оружия, состоящий из двух пистолетов с уникальными характеристиками, как считается, был приобретен Наполеоном в период, когда он находился в состоянии депрессии после поражения и подписания Фонтенблоского договора. Специалисты отмечают, что один из пистолетов имел особую историю использования, связанную с попыткой самоубийства императора.


Фото: Pixabay.com