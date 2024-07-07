Фестиваль исторической реконструкции «Енисейский форпост» привлек более 8 тыс. посетителей

Более 8 тыс. человек посетили фестиваль исторической реконструкции «Енисейский форпост», который проходил в поселке Емельяново под Красноярском, передает ТАСС.





Зрители из разных регионов России с интересом наблюдали за реконструкцией значимых событий прошлого, включая штурм Парижа и сражение в Панджшерском ущелье во время войны в Афганистане, сообщает директор красноярского «Дома офицеров» Дмитрий Шумов.





«Фестиваль исторической реконструкции «Енисейский форпост» посетили 8 400 человек. Это только зрители, которые специально приехали на это событие в поселок Емельяново под Красноярском. Было еще 470 реконструкторов со всей России и 120 волонтеров», — отметил Шумов.





Всего в рамках фестиваля прошли четыре исторических реконструкции — штурм Парижа 1814 года, сражение на Восточном фронте периода Первой мировой войны, освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году и реконструкция сражения в Панджшерском ущелье.









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