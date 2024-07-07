Торжественная церемония закрытия Международной выставки-форума «Россия» прошла на ВДНХ. Сразу на нескольких площадках выставки выступили звезды отечественной сцены, передает ТАСС.





На главной уличной сцене выступали такие артисты, как Ярослав Дронов (Shaman), Григорий Лепс, Дмитрий Колдун и Бурановские бабушки, ведущие — Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев.





Помимо основной сцены, перед павильоном № 1 «Первые в России — стране возможностей» прошли выступления Алексея Воробьева, Олега Газманова и других артистов.



Для гостей были также открыты два других пространства — около памятника «Рабочий и колхозница» и фонтана «Дружба народов». Их посетили актер театра, кино и озвучивания, поэт Антон Шагин, актриса Валерия Ланская, артист Сергей Маховиков, оперный певец Аскар Абдразаков, исполнитель Александр Ванюшкин, победительница телепроекта «Голос 3» Александра Воробьева, другие популярные деятели культуры и искусства.





Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов.









Фото: скриншот Youtube