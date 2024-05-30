Омский академический симфонический оркестр получил награду Кинофорума «Золотой Витязь»

Омский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Васильева получил высшую награду в рамках XXXIII Международного кинофорума «Золотой Витязь», передает пресс-служба Омской филармонии.



С высокой наградой коллектив поздравил президент «Золотого Витязя», народный артист России Николай Бурляев.



По словам Бурляева, «Золотой Витязь» является признанием высокого профессионального уровня коллектива Омского симфонического оркестра.



«В рамках Международного славянского форума "Золотой витязь" мы проводим не только кинофорум, но и музыкальный, почетными председателями которого являются величайшие дирижеры планеты — Владимир Федосеев и Валерий Гергиев. И я очень рад сегодня вручить награду этого форума Омскому академическому симфоническому оркестру под руководством Дмитрия Васильева. В России много достойных оркестров, но омский коллектив — один из лучших», — приводит пресс-служба слова народного артиста.



Омский симфонический оркестр представил свои программы на торжественных церемониях открытия и закрытия XXXIII Международного кинофорума «Золотой Витязь».









Фото: пресс-служба Омской филармонии