В Самаре торжественно открылся филиал Государственной Третьяковской галереи

В Самаре открылся филиал Государственной Третьяковской галереи.



Филиал музея открылся в здании Фабрики-кухни. Первые посетители филиала, расположенного в здании, признанном памятником конструктивизма, побывали на выставке «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве», в музее Фабрики-кухни, творческих мастерских, арт-резиденции, клубе Третьяковки. После официальной части состоялось торжественное гашение почтовых карточек, выпущенных к открытию самарского филиала Государственной Третьяковской галереи.



Отмечается, что для широкой публики музей начнет работать с 30 мая.



«Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре — событие, которое знаменует новый этап в развитии культурной жизни региона. Это результат кропотливого труда многих людей, объединенных общей целью — сделать искусство доступным для каждого и сохранить богатое культурное наследие. Уверена, филиал Третьяковской галереи станет центром притяжения для жителей и гостей Самары, площадкой для интересных культурных инициатив», — прокомментировала событие министр культуры России Ольга Любимова.









Фото: Евгений Шаров / Филиал Третьяковской галереи в Самаре