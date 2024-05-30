В Музее Востока представили мировую премьеру художника Тиканобу

В Музее Востока открылась выставка «Красавицы и воины. Тиканобу», куда вошли две полные серии гравюр знаменитого художника гравюры укиё-э Тоёхара (Ёсю) Тиканобу, передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что цикл «Внешние владения замка Тиёда» состоит из 32 полиптихов, а «Внутренние покои дворца Тиёда» — из 40. Обе серии собрала московский коллекционер Александра Иванова. Для этого ей потребовалось 17 лет.



«Музей Востока впервые — это большая честь и большая ответственность — показывает эти две серии гравюр. Никто их раньше никогда и нигде в мире не показывал вместе. И, тем более, не публиковал», — рассказала куратор выставки Ольга Чернова.



Организаторы отметили, что выставка начинается со старинной карты города Эдо — современного Токио. Выставка позволит зрителям заглянуть за стены замка сёгунов Токугава глазами художника, который в серии гравюр изобразил секретную жизнь его обитателей.



«Не люблю выражение "в тренде", однако, так уж сложилось, что весь антикварный и музейный мир думает о Тиканобу и о Мэйдзи. Вот только парижский Национальный музей азиатских искусств — Гиме откроет свою выставку через два года. А Музей Востока взял и сделал!», — отметил на вернисаже почетный гость Кирилл Данелия.



Выставка будет работать до 18 августа 2024 года.









Фото: пресс-служба Музея Востока