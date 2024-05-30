Роскино представит уникальные экспонаты на выставке «Национальные бренды БРИКС» в Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет выставка «Национальные бренды БРИКС».



Мероприятие пройдет с 6 по 8 июня в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Выставка приурочена к проведению Петербургского международного экономического форума.



В экспозицию Госфильмофонда России войдет часть архивов Роскино — уникальные киноплакаты к советским фильмам, входившим в зарубежный прокат и получившим призы кинофестивалей. На выставке будут представлены постеры советских фильмов, приуроченные к кинопоказу этих картин в странах БРИКС, плакаты, выпущенные к кинопрокату национальных фильмов стран — участников БРИКС в отечественных кинотеатрах.



«Национальные бренды несут в себе богатство нашего разнообразия и демонстрируют силу наших общих ценностей. Именно национальные бренды могут стать мощным инструментом для укрепления взаимопонимания и уважения между нашими народами», — приводит пресс-служба Роскино слова министра культуры России Ольги Любимовой.









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