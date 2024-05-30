В Петербурге пройдет XVII фестиваль «Музыкальная коллекция»

В Санкт-Петербурге пройдет XVII фестиваль «Музыкальная коллекция».



Откроет фестиваль заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии. Под управлением главного дирижера филармонии народного артиста России Николая Алексеева коллектив представит Третий фортепианный концерт Бетховена с солистом Николаем Луганским и Первую симфонию Малера.



Заслуженный коллектив выступит также на закрытии фестиваля 28 июня. В программу войдут еще пять программ оркестра с разными дирижерами и солистами. Пять концертов в рамках фестиваля даст также второй филармонический коллектив — Академический симфонический оркестр.



В программу фестиваля войдут выступления дирижеров Дмитрия Юровского, Александра Рудина, Владимира Альтшулера, Анатолия Рыбалко, пианистов Бориса Березовского, Филиппа Копачевского, скрипача Гайка Казазяна, виолончелиста Бориса Андрианова, органиста Тимура Халиуллина.



Фестиваль пройдет при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии