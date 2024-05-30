Один из старейших театров России представит четыре постановки в Москве

Кинешемский драматический театр имени А. Н. Островского отправится на гастроли в Москву.



Коллектив выступит в театре «Школа драматического искусства» (ШДИ). В столице труппа представит четыре постановки, сообщает пресс-служба ШДИ.



Откроет гастроли постановка «Козьма Захарьич Минин Сухорук». Показ спектакля пройдет 30 мая на Сцене на Сретенке. Режиссер-постановщик — Евгений Ланцов.



«В нем описаны события, которые происходили на кинешемской земле в 1609 году. Тогда кинешемцы первыми дали отпор польско-литовским интервентам. Да, наше ополчение потерпело сокрушительное поражение. Город был разграблен и сожжен, но не покорился шляхтичам», — рассказала о постановке директор Кинешемского драматического театра Наталья Суркова.



Продолжат программу выступления театра на Сцене на Новослободской. На площадке 31 мая покажут спектакль «Ревизор» Николая Гогодя, 1 июня — лирическую комедию «Светлые души» по рассказам Василия Шукшина, 31 мая и 1 июня днем состоится музыкальный спектакль «Оловянный солдатик».



Кинешемский драматический театр является одним из старейших в России. Выступления организованы в рамках программы «Большие гастроли».









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