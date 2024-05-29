Фильм «Туда и обратно» завоевал Гран-при Евразийского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Олега Асадулина «Туда и обратно» 2023 года забрал Гран-при VI Евразийского кинофестиваля. Смотр завершился 29 мая в Ромсфорде, административном центре одного из районов Большого Лондона.





Вице-председатель Евразийской творческой гильдии Марат Ахмеджанов поделился с ТАСС, что на фестиваль поступило более 100 заявок из 32 стран. В основном это государства постсоветского пространства.





«Хотя были отдельные фильмы из Китая, Италии, Аргентины. В этом году у нас, к сожалению, не было заявок из Белоруссии, Украины и кавказских стран, по крайней мере в художественной категории», — уточнил Ахмеджанов.





В финал прошли несколько фильмов, включая один из России «Портной из Бруклина» (2024), а также из Казахстана, Ирана, Таджикистана. Однако «Туда и обратно» признали самым лучшим, заключил вице-председатель гильдии.





По его словам, фестиваль был очень успешным. В рамках программы зрители увидели российские картины «Мария. Спасти Москву» Веры Сторожевой и «Испытание аулом» Ислама Сатырова, а также документальный фильм «3723 Вознесенский» Валерия Белова и ленту «Черкес» Мохи Кандура.









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