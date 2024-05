Bloomberg: Sony Music обсуждает покупку прав на музыку Queen

Компания звукозаписи Sony Music ведет переговоры о покупке прав на музыкальный каталог Queen за миллиард долларов. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.





По данным агентства, размер сделки станет рекордным для музыкальной индустрии. Переговоры с участием неназванного инвестора также ведутся на тему продажи сувенирной продукции. Стороны могут не достигнуть договоренности.





Агентство уточнило, что в музыкальный каталог знаменитой рок-группы входят такие хиты, как Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Another One Bites the Dust и We Will Rock You. Представитель Sony не прокомментировал соответствующие сообщения. Музыканты Queen пока также не дали ответа представителям СМИ.





Напомним, за последние годы права на свое музыкальное наследие за десятки и сотни миллионов долларов продали многие рок-исполнители. Речь идет о Дэвиде Боуи, Ниле Янге, Поле Саймоне, членах групп Aerosmith и Motley Crue.









Фото: Pixabay.com