Хореографы и танцовщики из России и Японии номинированы на приз Benois de la danse

Международный балетный фестиваль Benois de la danse представил номинантов на приз смотра. Среди претендентов на награду оказались представители России, Италии, Венгрии, Китая, Японии и других стран.





Председатель жюри приза и худрук программы, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова на пресс-конференции отметила, что многие номинанты уже подтвердили свой приезд.





«Они выступят 25 июня на гала-концерте. Это будут представители совершенно разных школ разных стран. Как мне кажется, будет очень интересно. Не все станцуют отрывки, за которые они были номинированы, потому что из некоторых балетов вырвать один отрывок невозможно», — приводит ТАСС ее комментарий.





Захарова отметила, что увидеть артистов можно будет в других ролях. Церемония награждения состоится 25 июня.





Ведущими мероприятия станет сама Захарова и заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. На церемонии зрители увидят четыре московские премьеры.









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