Государственный музей кино договорился о сотрудничестве с Ульяновской областью

Государственный центральный музей кино договорился о сотрудничестве с министерством искусства и культурной политики Ульяновской области. Стороны подписали договор в рамках дискуссионного круглого стола «Кино как инструмент популяризации семейных ценностей», включенного в программу XV Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени народной артистки СССР Леонтьевой «От всей души».





Директор музея Лариса Баженова сообщила ТАСС, что это первая договоренность, достигнутая с министерством культуры в регионах. По ее словам, подобный опыт даст учреждению более широкие возможности.





«До этого мы подписывали [соглашения] с площадками. Это, как правило, были тоже музеи», — сказала Баженова.





Собеседница агентства напомнила, что в истории России не было ни одного события, которое бы так или иначе не отражалось в кинематографе. Баженова уверена, с музеем можно работать «абсолютно под любую тему».





Активная работа может начаться уже в ближайшее время. Баженова полагает, что сотрудничество выйдет за пределы кинофестиваля.









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