На фестивале «КиноБраво» представят фильмы из 13 стран

Программа I Международного фестиваля «КиноБраво» включит в себя лучшие зрительские фильмы из 13 стран. Смотр пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября.





Генеральный продюсер фестиваля Елена Север на его презентации отметила, что организатором мероприятия выступает «Русская медиагруппа» и кинокомпания «Русский Север».





«Город Сочи уже имеет свои традиции проведения кинофестивалей и больших мероприятий, но мы приходим в этот город с международным кинофестивалем с совершенно новой концепцией — концепцией фестиваля зрительского кино», — сказала она.





По словам Елены Север, фестиваль рождается в «непростое время». Однако организаторы воспринимают это как время «новых возможностей». Север подчеркнула, что к участию приглашаются все страны, которые готовы сотрудничать с Россией.





В настоящий момент проходят переговоры с представителями Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сербии, Турции, Эфиопии, ЮАР. Международное жюри будет оценивать основную программу фестиваля во главе с кинокритиком, продюсером Марко Мюллером.









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