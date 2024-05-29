Вышел ролик к сказке «Финист. Первый богатырь»

Появился первый тизер-трейлер к фильму «Финист. Первый богатырь». Кадры представила НМГ «Кинопрокат».





Фильм представляет собой результат совместной работы студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start и телеканала «Россия». Картина создана при поддержке Фонда кино. Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко.





Сказка расскажет о самом удалом богатыре Белогорья. Финист Ясный Сокол – самый сильный, ловкий и красивый. Остальные богатыри равняются на героя, а дети хотят быть на него похожими. Девушки просто заглядываются на Финиста, гласит синопсис.





Герою предстоит отправиться за новыми свершениями в непростое путешествие. Богатырь окажется в восточных землях, где поймет – один в поле не воин.





В фильме снялись Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Вайнас, Федор Гамалея, Софья Зайка и многие другие. Премьера сказки в кинотеатрах пройдет 1 января 2025 года.









Фото: YouTube