В Российском национальном музее музыки откроется выставка к 220-летию со дня рождения Глинки

Выставка «Гениальный дилетант» в честь 220-летия со дня рождения композитора Михаила Глинки откроется в Российском национальном музее музыки 1 июня. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе учреждения.





В музее отметили, что современники видели в Глинке прежде всего дворянина и дилетанта. Композитор не имел профессионального образования, но стал создателем отечественной национальной оперы и «отцом» русской классической музыки.





«Глинка всю жизнь учился у прославленных педагогов и стал композитором-профессионалом высочайшего уровня: обрел мастерство и достиг совершенства, освоил разные стили и традиции, создал уникальный музыкальный язык», — говорится в сообщении.





Гендиректор музея, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты России Михаил Брызгалов уточнил, что проект раскрывает ту часть музыкальной истории, которая связана с периодом до появления первых русских консерваторий. Выставка разбита на четыре раздела. Экспозиция создавалась по материалам и предметам из собрания Российского национального музея музыки, а также из фондов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина и Музея Тропинина, а также московских художников его времени.





Украшением выставки стал эскиз декорации к опере «Жизнь за царя». Ознакомиться с экспозицией можно до 6 октября 2024 года.









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