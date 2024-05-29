Назван состав жюри конкурса патриотической песни «Голоса Родины – 2024»

Жюри конкурса на создание патриотической песни «Голоса Родины – 2024» будет состоять из деятелей искусства, композиторов, дирижеров, поэтов и авторов. Об этом «Культуре» сообщили организаторы.





Конкурс проводится Российским музыкальным союзом при поддержке Минкультуры России. Прием заявок на участие открыт с 1 марта по 8 сентября 2024 года. Заявить о себе могут авторы патриотических песен на русском языке. Композиции должны быть написаны не ранее января 2023 года.





В состав жюри отборочного этапа вошли музыковед Ольга Пашинина, журналист Йосси Тавор, музыковед Марина Задерацкая, музыкальный продюсер и пианист Айк Григорян, композитор Павел Левадный. До 18 октября они выберут 12 лучших композиций, которые прозвучат в финале.





Жюри финала конкурса включает композитора Александра Клевицкого, актрису Ларису Назарову, поэта-песенника Александра Шаганова, начальника отдела музыкального искусства и народного творчества департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Людмилу Сироткину, хорового дирижера и композитора Юрия Потеенко, поэтессу Татьяну Рогозину, композитора Александра Симоненко. Судьи оценят музыкальные произведения и выберут победителей.









Фото: Pixabay.com