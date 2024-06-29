Фестиваль-марафон уличного искусства открылся в Ялте

Музыканты, певцы, танцоры, цирковые артисты, исполнители оригинального жанра, дизайнеры участвуют в фестивале уличного искусства, который открылся на набережной Ялты.





Как пишет « Российская газета », представления будут ежедневными до конца сентября, а после закрытия курортного сезона продолжатся по выходным дням.





В Ялте уже несколько лет существуют строгие правила для уличных музыкантов. Но для участников фестиваля обещаны лояльные условия. Профессиональный свет и звук берут на себя организаторы, как и множество других моментов, связанных с концертной деятельностью. Фестиваль проводит Крымское концертное объединение при поддержке министерства культуры Крыма и администрации Ялты.





В день открытия перформанс театра на ходулях устроили артисты «Гефест-шоу», на сцене тандем барабанщиков сменяли исполнители авторской песни, инструментальный джем, танцевальная Зумба, брейк-данс батл и напоследок выступление группы «Яшма-Дашма».





На фестивальной площадке представлены также изделия ручной работы крымских мастеров: декоративные подушки, наполненные крымской горной лавандой, кожаные сумочки и кошельки, восковые свечи с натуральными маслами.





Представления уличного фестиваля будут открываться каждый вечер в 18 часов.









Фото: Pixabay.com