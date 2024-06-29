Названы лауреаты фестиваля «Фабрика Станиславского»

Лауреатов VI Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» объявили на торжественной церемонии в Московском Губернском театре (МГТ).





Победители получили памятные статуэтки «Верю» — миниатюрные скульптуры Константина Станиславского из фарфора, передает ТАСС





По словам художественного руководителя МГТ и худрука фестиваля Сергея Безрукова, принято решение, что «Фабрика Станиславского» станет федеральным проектом. Кроме того, в 2025 году может быть добавлена еще одна номинация — исполнителю лучшей эпизодической роли.





Лучшей актрисой стала Вероника Львова, исполнившая роль Любови в постановке «Возвращение» театра «Самарт» из Самары. Лучшим актером назван Вячеслав Захаров, сыгравший Крутицкого в спектакле «Мудрецы» театра «На Литейном» Санкт-Петербурга. Лучший актерский ансамбль составили участники спектакля «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина. А актриса Анастасия Аляева, сыгравшая в спектакле «Дом Бернарды Альбы» Челябинского театра драмы им. Н. Орлова, была удостоена специального приза «За синтез слова и пластики в роли Аделы».





Церемонию продолжил парад этюдов с известными фразами Станиславского, их разыграли студенты — участники образовательной программы смотра.





В конкурсную программу этого года вошли спектакли коллективов из восьми регионов России. Смотр проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры и туризма Московской области. Организатором выступает МГТ.









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