Игорь Николаев зарегистрировал в качестве товарного знака свой портрет

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала народному артисту России, певцу и композитору Игорю Николаеву сертификат о регистрации его цветного портрета в качестве товарного знака, следует из базы данных ведомства.





Согласно информации из карточки товарного знака, Николаев зарегистрировал знак по шести классам Международной классификации товаров и услуг. Действие знака распространяется на 33-й класс, который предполагает производство вина или крепких алкогольных напитков. Кроме того, певец может использовать знак для производства рекламы (35-й класс), телекоммуникационных услуг (38-й класс), организации спортивных и культурных мероприятий (41-й класс), производства услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (43-й класс), а также услуг в области сельского хозяйства, аквакультуры, огородничества и лесоводства (44-й класс), передает ТАСС.





В октябре 2023 года певец зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь».









Фото: скриншот Youtube