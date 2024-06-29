29.06.2024
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем молодежи.
«Талантливые, активные, целеустремленные ребята — это будущее нашей страны», — написала министр в своем телеграм-канале.
По ее словам, российское творческое образование — одно из наиболее авторитетных и конкурентоспособных в мире. В Минкультуры приветствуют молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с культурой и искусством.
Ежегодно художественные вузы и училища выпускают свыше 11 000 специалистов, которые высоко несут звание работников культуры и искусства.
«Хочу пожелать нашей молодежи вдохновения и блестящей карьеры. Учитесь и работайте с удовольствием», — подчеркнула Ольга Любимова.
Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой