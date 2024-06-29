Ансамбль «Ивушка» из Тамбовской области посетил с гастролями Хайнань

В рамках Года культуры России и Китая с 20 по 25 июня 2024 года Государственный академический ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка» посетил с гастролями провинцию Хайнань Китайской Народной Республики, сообщает телеграм-канал Министерства культуры РФ.





Визит состоялся по приглашению Центра развития современного международного туризма и культуры провинции Хайнань.





Коллектив представил свою программу, основанную на русском фольклоре, в провинции Хайнань, участвовал в двух флешмобах и трех концертах. Благодаря высокому профессионализму и таланту артистов китайская публика смогла познакомиться с русской культурой и традициями. Этот визит стал важным шагом в развитии культурных связей между Россией и Китаем и укреплении дружеских отношений между регионами двух стран.









Фото: телеграм-канал Минкультуры РФ