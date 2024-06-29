В амфитеатре Никосии прозвучала музыка Шостаковича и Гершвина

Произведения Дмитрия Шостаковича и Джорджа Гершвина составили программу концерта, который состоялся на концертной площадке Никосии с участием ведущих исполнителей музыкальных коллективов Кипра, сообщает ТАСС.





Зрители, пришедшие на концерт в амфитеатр «Скали», стали свидетелями совместного выступления музыкантов Кипрского симфонического оркестра и Молодежного симфонического оркестра Кипра, исполнивших Симфонию № 5 ре минор Шостаковича и Рапсодию в стиле блюз Гершвина.





По утверждению сотрудников Российского центра науки и культуры в Никосии, выбор репертуара для этого вечера не был случайным, поскольку многие музыканты обоих оркестров учились и учатся в России, а юные дарования готовятся к поступлению в российские консерватории.





Выступление музыкантов состоялось под управлением дирижера и художественного руководителя Молодежного симфонического оркестра Кипра CyYSO Йоргоса Кунтуриса. Исполнение произведений Шостаковича и Гершвина, в котором музыканты вышли на сцену вместе с представителями молодого поколения, стало заключительным аккордом концертного сезона на Кипре.









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