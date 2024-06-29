Выставка «Пушкин и Москва» открылась в Маниле

29.06.2024
В Университете Манилы начала работу выставка «Пушкин и Москва», посвященная 225-летию со дня рождения поэта, сообщили в пресс-службе Государственного музея А.С. Пушкина.
Проект посвящен Москве пушкинского времени — городу, где поэт родился, венчался с Натальей Гончаровой, здесь же молодожены провели свой медовый месяц.
Экспозицию открыла заведующая отделом выставок музея Анна Волховская, которая по окончании торжественной части прочитала лекцию о жизни и творчестве А.С. Пушкина студентам Университета Манилы. На лекции в качестве почетного гостя присутствовал посол РФ в Республике Филиппины Марат Павлов.
Московские гости и представители городской администрации возложили цветы к памятнику А.С. Пушкину, установленному в историческом парке Меган в 2010 году.
Фото: Pixabay.com