Максим Аверин дебютировал в театре «Ленком»

Театр «Ленком» решил возродить фестиваль «Задворки» под новым названием — «Ленкомовский дворик». В летние месяцы здесь будут проходить творческие вечера и концерты.





Как пишет « Комсомольская правда », 28 июня был первый из этого цикла музыкально-поэтический вечер «Назначь мне свидание!» артистов Анны Якуниной и Максима Аверина. Это был дебют Аверина в качестве артиста ленкомовской труппы.





Аверин спел песню Матвея Блантера на стихи Владимира Масса «Грустить не надо, пройдет пора разлуки, вновь с тобой друг друга мы найдем». Прочитал свои стихи и стихи Валентина Гафта, а также исполнил песни из фильмов Марка Захарова.





Ранее газета «Культура» сообщала, что актер театра и кино, заслуженный артист РФ Максим Аверин покинул Театр сатиры и будет работать в «Ленкоме». Актер будет введен в несколько спектаклей текущего репертуара. Также Аверин сыграет роль в будущей постановке, название которой пока не сообщается.





Артист состоял в труппе Театра сатиры с 2018 года. За свою карьеру Аверин успел сняться в десятках фильмов. Зрители знают его, в частности, благодаря сериалам «Склифосовский» и «Глухарь».









Фото: скриншот Youtube