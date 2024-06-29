В Екатеринбурге прошла Ural Music Night

29.06.2024

В Екатеринбурге прошла Ural Music Night
Гимном екатеринбургского фестиваля Ural Music Night «Луч солнца золотого» группа Therr Maitz завершила десятую юбилейную Уральскую ночь музыки, сообщает «Российская газета».

Концерты прошли на ста десяти площадках — в клубах, концертных залах, барах, торговых центрах, на набережных, в парках и скверах уральского мегаполиса. В Центральном парке имени Маяковского совершеннолетие отмечали выпускники школ. В Теле-клубе выступали рэпер Хаски и Dead Blond, на излюбленной горожанами Плотинке — Cream soda. На Октябрьской площади прошло звездное выступление Ансамбля имени Александрова. 

Среди хедлайнеров фестиваля — Максим Свобода, Кристина Кошелева, Антон Беляев, Billy`s Band, Cергей Бобунец, Zebra Band. На открытой площадке у выставочного комплекса «Синара» играли джаз-коллективы.

В зале Детской филармонии шел многочасовой хоровой марафон — среди множества хоров пермская академическая «Млада». На сцене в сквере у Оперы звучали шедевры Бизе, Оффенбаха, Римского-Корсакова, Россини, Гершвина. В витражном зале Мужского хорового колледжа собрались ценители современных музыкальных экспериментов. Арт-группа Casta Diva изумляла поклонников сплетением классики с роком.

Всего на площадках Екатеринбурга выступили более 3 тысяч музыкантов.


Фото: Pixabay.com