Импрессионизм в фотографии представлен на выставке в Эрмитаже

29.06.2024

Импрессионизм в фотографии представлен на выставке в Эрмитаже
В Главном штабе состоялась торжественная церемония открытия выставки «Русский балет. Приношение Эдгару Дега. Фотографии Юрия Молодковца», сообщает телеграм-канал Эрмитажа.

Выставка-оммаж к 190-летию со дня рождения Эдгара Дега стала продолжением череды эрмитажных событий, посвященных юбилею импрессионизма.

Ее тема перекликается со сквозным мотивом в творчестве Дега — балетом. Художник изображал балерин в репетиционных залах, на сцене и за кулисами, в процессе тренировки и отдыха.

На экспозиции представлено около 60 работ Юрия Молодковца, в которых получили развитие ключевые образы и приемы знаменитого импрессиониста.

Посетить выставку в Красном трансформере можно до 15 сентября 2024 года.


Фото: Pixabay.com