В Музее истории религий в Петербурге откроют выставку для собак

В петербургском Музее истории религий запускают интерактивную программу о собаках и отношении к ним в религиях мира. Посетители смогут прийти в музей со своими четвероногими любимцами, главное, чтобы холка собаки не превышала 40 сантиметров.





Как пишет « Российская газета », музеи dogfriedly пока редкость для нашей страны, тем интереснее будет побывать на необычной экспозиции.





Экскурсионный маршрут пройдет по основным разделам экспозиции. Считывая QR-коды, посетители узнают об обрядах жизненного цикла и участия в них собак у народов Сибири и Дальнего Востока, о погребальных культах религий Древнего мира, необычном псоголовом православном святом, китайских ши-цзы, собаке в восточном календаре и многом другом.





Кураторы проекты говорят, что в истории человечества не встречается ни одного общества, которое не знало бы домашней собаки. Что же касается вопроса, откуда взялись собаки, то для ученых он давно не стоит. Далекие предки наших любимцев — волки, которых первобытный человек смог приручить.









Фото: скриншот Youtube