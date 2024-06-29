На месте «Крокуса» не будет концертного зала — Андрей Воробьев

Посетители смогут окунуться в атмосферу XIX века и почувствовать себя в роли персонажей известного п...
Посетители смогут прийти в музей со своими четвероногими любимцами.
В конкурсную программу этого года вошли спектакли коллективов из восьми регионов России.
В фестивале участвуют музыканты, певцы, танцоры, цирковые артисты, а также крымские ремесленники.
В основной конкурс фестиваля вошли девять картин, в производстве которых участвовали 13 стран.
Посетители смогут окунуться в атмосферу XIX века и почувствовать себя в роли персонажей известного п...
Посетители смогут прийти в музей со своими четвероногими любимцами.
В конкурсную программу этого года вошли спектакли коллективов из восьми регионов России.
В фестивале участвуют музыканты, певцы, танцоры, цирковые артисты, а также крымские ремесленники.
В основной конкурс фестиваля вошли девять картин, в производстве которых участвовали 13 стран.
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29.06.2024