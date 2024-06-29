На месте «Крокуса» не будет концертного зала — Андрей Воробьев

29.06.2024

На месте «Крокуса» не будет концертного зала — Андрей Воробьев
Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус сити холла» восстанавливать не будут, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Концертного зала там больше не будет», — сказал он, комментируя планы властей Подмосковья по восстановлению сгоревшего здания.

В начале июня губернатор не исключил, что на месте «Крокус сити холла» может быть построен памятный сквер,

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Погибли 145 человек. «Крокус сити холл» в результате пожара полностью сгорел.


Фото: Pixabay.com