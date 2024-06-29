На родине Тарковского в Юрьевце начал работу кинофестиваль «Зеркало»

Открытие Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» в городе Юрьевец Ивановской области посетили более 1 тыс. человек, сообщили организаторы мероприятия.





Церемония проходила на Георгиевской площади города, рядом с которой расположен дом-музей Тарковского, где он жил в раннем детстве. Именно на основе воспоминаний о жизни в Юрьевце кинорежиссер снял фильм «Зеркало», 50-летие которого отмечается в этом году. Этому событию была посвящена церемония открытия фестиваля.





С концертом выступили хор и оркестр под управлением дирижера Филиппа Чижевского. Вдохновением для оригинальной программы стал фильм «Зеркало», также прозвучали музыкальные произведения композиторов Иоганна Себастьяна Баха, Эдуарда Артемьева, Арво Пярта и других. На церемонии показали эксклюзивные архивные фото- и видеоматериалы.





В основной конкурс фестиваля вошли девять картин, в производстве которых участвовали 13 стран: Болгария, Германия, Китай, Россия, Сербия, Судан, Турция, Франция, Швейцария, Япония и другие. Все фильмы-участники будут показаны в России впервые, почти все они были представлены и отмечены призами на крупных международных кинофестивалях.





Специальным событием мероприятия станет премьера архивных записей лекций Андрея Тарковского, которые он читал студентам на Высших курсах режиссеров и сценаристов в 1978 году. Для иллюстрации аудиозаписи был создан уникальный видеоряд.





Фестиваль «Зеркало» учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры России.









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