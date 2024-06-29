В Большом зале Екатерининского собрания Петербурга состоятся мультимедиа-концерты классической музыки

В Большом зале Екатерининского собрания 3 и 5 июля пройдут мультимедиа-концерты классической музыки от художественного объединения Школа/Škola Crew, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Телеграм-канале.





«Концерты продолжают масштабный всероссийский проект «Камерная музыка», стартовавший 31 октября 2023 года в Московском концертном зале «Зарядье». Особенность концертов — сложная мультимедийная декорация, «обрамляющая» традиционное исполнение классических произведений», — написал Пиотровский.





Все художественные образы, возникающие во время концерта, были созданы под впечатлением от биографии и творческого пути того или иного композитора, с погружением в эпоху.





Над мультимедиа-декорацией работали художники Никон Филиппов, Валерия Санчило и Екатерина Богуславская.









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