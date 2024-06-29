В Петербурге завершился праздник выпускников «Алые паруса»

Ребята из разных уголков России и других стран собрались на Дворцовой площади на праздник выпускников «Алые паруса», посвященный теме семьи.





Как пишет « Российская газета », личные билеты получили не только молодые жители Петербурга, но и выпускники школ из 38 регионов России. Также на празднике побывали ребята из 16 иностранных государств.





Концертная часть торжества разделилась на тематические блоки. Выпускники увидели выступления Алсу, группы IOWA, Люси Чеботиной, рэпера ST, Вани Дмитриенко, Амирхана Батабаева (Amirchik) и других артистов. А хедлайнером музыкального представления стал рэпер MOT. Все номера сопровождали танцоры балета «Тодес» и цирковые артисты.





Самой зрелищной частью стали номера блока «Театр». Оркестр Cagmo исполнил хиты панк-рок группы «Король и Шут». По традиции кульминацией праздника стал фейерверк и грандиозный выход брига «Россия» в Неву.





История праздника «Алые паруса» началась в 1968 году. Торжество символизировало для выпускников выход во взрослую жизнь. После 1979 года праздник отменили. Возрождение «Алых парусов» произошло в 2005 году — для выпускников каждый год устраивают мультимедийные спектакли.









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