На ВДНХ представлена интерактивная выставка о романе-эпопее «Война и мир»

На ВДНХ в павильоне № 61 проходит мультимедийная выставка «Лев Толстой. «Война и мир». Ожившие страницы», подготовленная Государственным музеем Л.Н. Толстого. Посетители могут в интерактивной форме познакомиться с самым известным романом-эпопеей писателя и погрузиться в атмосферу XIX века.





Как сообщает mos.ru, гости увидят отрывок из фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука, посвященный балу, на котором Наташа Ростова танцевала вальс. Кроме того, пройдут выступления танцоров, которые будут повторять эту сцену. К тому же все желающие смогут разучить основные элементы вальса.





Посетителям покажут, как выглядели здания, описанные в романе-эпопее. На одном из интерактивных экранов будут транслироваться изображения разных домов в двух видах — современном и историческом. Это позволит лучше понять, как изменился город с тех пор и как выглядела повседневная жизнь персонажей «Войны и мира».





Один из разделов выставки посвящен карточным играм, популярным в XIX веке, в частности штоссу. Гости познакомятся с правилами и смогут попробовать свои силы в карточных партиях. За игрой в штосс нередко проводили свое свободное время герои классических произведений.





В другом разделе экспозиции представлена история военных действий, описанных в романе-эпопее. На мультимедийных картах можно проследить за ходом Бородинского сражения. Интерактивные инсталляции дадут возможность москвичам побывать на совете в Филях и погреться у партизанского костра.





Выставка доступна для посещения бесплатно в рамках Международной выставки-форума «Россия». Она открыта со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов.









Фото: скриншот Youtube