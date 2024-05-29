В Пекине открылась выставка фотографий «Вселенная BRICS»

Международная фотовыставка проекта «Вселенная BRICS» открылась в Пекине. Церемония состоялась на площадке пекинского Российского культурного центра (РКЦ).





На открытии присутствовали космонавт Сергей Кудь-Сверчков, советник-посланник посольства РФ, постпред России при секретариате Шанхайской организации сотрудничества Наталья Степкина, руководитель РКЦ, глава представительства Россотрудничества в Китае Татьяна Уржемцева, российские соотечественники и китайские жители. Среди гостей наблюдалось много молодежи.





В экспозицию вошло 40 фотографий, сделанных не только на Земле, но и из космоса. Авторами снимков с орбиты стали Кудь-Сверчков и его коллега Иван Вагнер.





Организаторами проекта выступают Нижегородский планетарий имени Гречко, проектный офис по международному сотрудничеству «Россия — БРИКС», Фонд креативных индустрий Ульяновской области. Госкорпорация «Роскосмос», «Росмолодежь» и Президентский фонд культурных инициатив поддержали серию соответствующих мероприятий.









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