Стало известно, кого сыграет Алена Апина в сериале «Комбинация»

Певица Алена Апина получила эпизодическую роль в сериале о популярной группе 90-х «Комбинация». Артистка сыграет преподавателя в консерватории, уточнила актриса Анастасия Уколова на пресс-конференции по итогам съемок в Саратове.





Сама девушка сыграет Алену Апину. По словам Уколовой, приезд певицы на съемочную площадку стал для нее большим сюрпризом.





«Никита [Власов, режиссер] придумал очень трогательную и в то же время забавную, сильную сцену, где мы с ней вместе», — сказала актриса.





Уколова играет Алену Апину, которая уже стала солисткой «Комбинации», но старается совместить консерваторию и выступления. Актриса призналась, что знакомство и общение с певицей помогло ей в работе над ролью.





Сериал выйдет на платформе Wink уже в 2024 году. Проект расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация». Коллектив родился в 1988 году в Саратове. Слава пришла в начале 90-х. Группа знаменита такими хитами, как Russian Girls, American Boy, «Не забывай» и «Бухгалтер».









Фото: Pixabay.com