В Румынии открылся международный салон книги Bookfest 2024

Международный салон книги Bookfest 2024 начал работать в выставочном комплексе Romexpo в Бухаресте. Об этом информирует агентство Agerpress.





Министр культуры Румынии Ралука Туркан на открытии выразила уверенность в том, что почти 1 миллион представленных в рамках салона книг, тысячи новых изданий и около 300 презентаций новинок и обсуждений «вновь привнесут этот энтузиазм», который организаторы переживают здесь каждый год. Участниками Bookfest 2024 стали 150 издательств из Румынии и Молдавии, а также несколько работающих в стране зарубежных культурных центров.





Почетным гостем фестиваля в этом году стала молдавская сторона. Девиз мероприятия звучит как «Обнимаю тебя, Республика Молдова!».





Салон проводится в 17-й раз. Продлится Bookfest до 2 июня. Организатором выступает Ассоциация издателей Румынии. В программе салона ожидается свыше 400 мероприятий.





Также Bookfest регулярно проводится в других городах Румынии. Речь идет о Тимишоаре, Клуже-Напоке, Тыргу-Муреше и Брашове.









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