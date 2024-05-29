Актер Алексей Панин пополнил перечень террористов и экстремистов

Продлится мероприятие до 2 июня.
Соответствующее решение принял Росфинмониторинг.
Экспозиция рассказывает о преодолении сложнейших природных условий, об уникальных инженерных решения...
Маршрут посвящен личности царя-реформатора и истории Северной столицы.
Ожидается участие порядка 9 тыс. зрителей, участников песенных конкурсов, артистов и специальных гос...
Продлится мероприятие до 2 июня.
Соответствующее решение принял Росфинмониторинг.
Экспозиция рассказывает о преодолении сложнейших природных условий, об уникальных инженерных решения...
Маршрут посвящен личности царя-реформатора и истории Северной столицы.
Ожидается участие порядка 9 тыс. зрителей, участников песенных конкурсов, артистов и специальных гос...
Подобную систему также намечено запустить на Дальнем Востоке.
Спектакли пройдут в сопровождении оркестра Большого театра.
Председателем оргкомитета стал Константин Хабенский — художественный руководитель — директор МХТ име...
Обновленная библиотека станет еще одной точкой притяжения для петербуржцев, центром семейного чтения...
Госнаграды вручены директору Пекинской галереи искусств «Цзиньтай» Юань Сикуню и секретарю парткома ...
Музей собрал у себя больших и маленьких почитателей пушистых стражников, вот уже более 250 лет обере...
Темой станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях.
Этот артефакт существует в единственном экземпляре.
На фестивале зрителям будет представлено 55 художественных, документальных, мультипликационных фильм...
Информацию подтвердил министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян.
Спектакль будет показан на Исторической сцене под управлением маэстро Валерия Гергиева.
Ему было 83 года.
Александр Андрющенко, Михаил Врубель и Антон Сиренко объявили о создании новой кинопроизводственной ...
Больше 20 зарубежных площадок приняли учеников московских творческих школ и колледжей за прошедший у...
Экспозиция «Фарфор и время» приурочена к 100-летию Музея современной истории России и 280-летию Импе...
29.05.2024