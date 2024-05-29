Актер Алексей Панин пополнил перечень террористов и экстремистов

Актер Алексей Панин попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация появилась на сайте службы.





В сообщении уточняются дата и место рождения Панина. В настоящий момент российский актер находится за границей.





Стоит отметить, что Панин неоднократно попадал в скандалы, находясь за пределами РФ. Так, в сентябре 2023 года полиция Таллина задержала актера. Артист перепутал жилье со своим отелем и попытался ворваться в дом незнакомцев.





Позднее в Эстонии и Латвии отменили спектакли с участием Панина. На тот момент актер обладал статусом иностранного агента.









Фото: YouTube