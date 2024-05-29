В Музее железных дорог России открылась выставка к 50-летию БАМа

В Музее железных дорог России 29 мая начала работу выставка «Между прошлым и будущим. К 50-летию БАМа», подготовленная при участии ОАО «Российские железные дороги» и галереи «Триумф».





Как сообщает « Российская газета », экспозиция рассказывает о Байкало-Амурской магистрали. Центральная часть выставки посвящена основному этапу строительства — десятилетию с 1974 по 1984 год. БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой на XVII съезде ВЛКСМ, а в 1984 году состоялась «золотая» стыковка на разъезде Балбухта и укладка «золотых» звеньев БАМ на станции Куанда, сомкнувших магистраль.





Музей рассказывает о преодолении сложнейших природных условий, об уникальных инженерных решениях и трудовых подвигах «стройки века», а также о самобытной бамовской культуре — за годы строительства БАМ обогатился собственными традициями, фестивалями и фольклором.





Главные герои выставки — это люди, посвятившие свою жизнь сооружению Байкало-Амурской магистрали: в стройке принимали участие более двух миллионов человек, об их судьбе повествуют письма, костюмы и личные вещи. Представлены редкие плакаты и фотографии, инструменты, макеты подвижного состава. Один из разделов посвящен природным условиям тайги с образцами наиболее типичных горных пород.





Отдельное место занимает экспозиция, посвященная настоящему и будущему БАМа. На интерактивных панелях представлены этапы современной модернизации Восточного полигона, а в серии видеоинтервью бамовцы рассказывают о значении железной дороги для следующих поколений.









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