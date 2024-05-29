В Петербурге запустили новый пешеходный маршрут «Путь Петра»

В Санкт-Петербурге запущен общедоступный пешеходный маршрут с аудиогидом «Путь Петра», названный в честь основателя города Петра Первого. Маршрут проходит там, где зарождалась столица России, сообщили в Смольном.





Маршрут посвящен личности царя-реформатора и истории Северной столицы. Его протяженность — два километра: от Нахимовского военно-морского училища до исторического художественного объекта «Мини-город». Ключевая часть маршрута — Петровская набережная. Это первая улица Петербурга, ставшая началом развития города. Ее Петр Великий ежедневно мерил своим почти метровым шагом, направляясь из своего домика в Петропавловскую крепость.





На маршруте встречается множество объектов, напоминающих о великих исторических событиях. Можно сделать фотографии с зодчими прошлого, сравнить на ростомере свой рост с императорским, увидеть в миниатюре скульптурные группы — церковь и пушки, макет корабля и изображение букв гражданского алфавита XVIII века.





Помогут не сбиться с маршрута специальные декоративные элементы — это бронзовые следы и медальоны-символы Петровской эпохи.









Фото: Pixabay.com