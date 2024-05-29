В Москве планируют создать систему международных рибейтов для кинематографистов

Систему международных рибейтов для кинопроизводителей планируют создать в Москве, сообщила директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде.





По ее словам, в Москве создается система международных рибейтов, открывается международный кинокластер. Это дает возможность для того, чтобы компании приезжали в Россию и снимали фильмы здесь, передает ТАСС





Подобную систему также планируется создать на Дальнем Востоке, поскольку туда часто приезжают кинопроизводители, там много красивых локаций.





Ранее пресс-служба правительства Приморского края сообщила, что центр поддержки и развития кино начал работать в Приморье, чтобы стимулировать в регионе развитие индустрии. Одним из ключевых шагов стал запуск системы рибейтов для кинематографистов России.









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