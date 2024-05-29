Большой театр представит балет «Иван Грозный» в Санкт-Петербурге

На сцене Мариинского-2 в Санкт-Петербурге 11, 12 и 13 июня состоятся гастроли балетной труппы Большого театра, зрители увидят три представления балета «Иван Грозный», сообщает телеграм-канал театра.





Спектакли пройдут в сопровождении оркестра Большого театра, дирижер — Павел Сорокин.





Идея о создании балета на музыку Сергея Прокофьева к фильму «Иван Грозный» принадлежит А. Стасевичу, дирижеру, озвучившему кинофильм Эйзенштейна — Прокофьева. Именно Стасевич обратил внимание балетмейстера Юрия Григоровича на особые достоинства этой музыки, и он загорелся мыслью о новом спектакле.





Юрий Григорович сочинял балет, исходя из содержания музыки, — «о русском народе, красоте и величии его души, силе русского государства, его незыблемости». Работая над «Грозным», Григорович изучил множество исторических материалов. Осенью 1974 года вся постановочная группа совершила поездку в старинный русский город Александров, где долгое время жил и правил страной Иван Грозный. Премьера балета состоялась в Большом театре 20 февраля 1975 года.





Спектакль с успехом был показан в США, Франции, Аргентине, Бразилии и других странах. В 2001 году Юрий Григорович поставил «Ивана Грозного» в «Кремлевском балете», в 2006-м — в Краснодарском театре балета. В 2012 году спектакль был возобновлен на Исторической сцене Большого театра.









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